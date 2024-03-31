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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:50
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%35.22
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.15
0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %73.91
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.33
FATİH ELÖNÜ 248 %0.56 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %61.11
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı