|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.15
|0
|%0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %73.91
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.33
|FATİH ELÖNÜ
|248
|%0.56
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %61.11
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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