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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %69.17
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %66.15
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %75.09
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %92.93
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %81.27
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %78.78
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %72.77
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %74.82
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %59.05
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı