|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %69.17
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %70.00
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %66.15
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %75.09
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %92.93
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %81.27
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %78.78
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %72.77
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %74.82
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %59.05
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