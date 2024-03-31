|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|TOLGA KORKUT
|76
|%0.13
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
|NİLGÜN BUZAN
|135
|%0.36
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
|ALİ SAİP ERİŞEN
|53
|%0.23
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
|ŞEVKET SALMAN
|153
|%0.11
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
|MEHMET ALİ ARTUNCA
|294
|%0.20
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
|GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
|193
|%0.09
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
|ETHEM UYSAL
|166
|%0.19
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|MUSTAFA KARAKAYA
|23
|%0.12
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
|ALPHAN KOLAŞİNLİLER
|178
|%0.25
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|NECLA ÜREMİŞ
|440
|%2.23
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
|HATİCE ÇEVİK YALLI
|451
|%0.21
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
|OSMAN ZEKİ ERGİN
|158
|%0.10
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
|0
|%0
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
|DİLEK ETE
|78
|%0.06
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|0
|%0
|Detay
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
|ERDAL GÜMÜŞTEKİN
|65
|%0.11
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
|HAMİT NİŞANCI
|7306
|%27.99
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
|JÜLİDE GENÇER
|147
|%0.42
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