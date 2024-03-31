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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
TOLGA KORKUT 76 %0.13 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
NİLGÜN BUZAN 135 %0.36 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
ALİ SAİP ERİŞEN 53 %0.23 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
ŞEVKET SALMAN 153 %0.11 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
MEHMET ALİ ARTUNCA 294 %0.20 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK 193 %0.09 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
ETHEM UYSAL 166 %0.19 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
MUSTAFA KARAKAYA 23 %0.12 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
ALPHAN KOLAŞİNLİLER 178 %0.25 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
NECLA ÜREMİŞ 440 %2.23 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
HATİCE ÇEVİK YALLI 451 %0.21 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
OSMAN ZEKİ ERGİN 158 %0.10 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
DİLEK ETE 78 %0.06 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
ERDAL GÜMÜŞTEKİN 65 %0.11 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
HAMİT NİŞANCI 7306 %27.99 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
JÜLİDE GENÇER 147 %0.42 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı