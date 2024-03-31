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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:15
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%42.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %52.75
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %62.35
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %73.91
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %37.68
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %51.43
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %70.08
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %27.77
HALİL İBRAHİM ÇIBIK 59 %0.06 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %60.79
ERCAN AKYOSUN 6 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %79.37
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı