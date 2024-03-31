|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %52.75
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %62.35
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %73.91
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %37.68
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %51.43
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %70.08
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %27.77
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|59
|%0.06
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %60.79
|ERCAN AKYOSUN
|6
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %79.37
|0
|%0
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