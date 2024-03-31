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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %44.83
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
MEHMET KURT 4 %0.67 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %13.56
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %39.55
ALİHAN GÖÇMEN 60 %0.06 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
İLKER AKBAŞ 1 %0.07 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %78.26
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %36.46
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.99
ENES ERDÖNMEZ 54 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı