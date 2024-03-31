|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %44.83
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|MEHMET KURT
|4
|%0.67
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HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %13.56
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %39.55
|ALİHAN GÖÇMEN
|60
|%0.06
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|İLKER AKBAŞ
|1
|%0.07
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %78.26
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %36.46
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.99
|ENES ERDÖNMEZ
|54
|%0.07
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