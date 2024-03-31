|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %89.58
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %51.02
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.88
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
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KULP
Açılan Sandık Oranı %79.61
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
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SUR
Açılan Sandık Oranı %90.91
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.24
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