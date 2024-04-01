|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZAN BOZAN
|252
|%0.36
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN SOYDAN
|507
|%0.32
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BAŞARAN
|49
|%0.17
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUKET SARİBAL
|115
|%0.22
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HEYBET ARSLAN
|231
|%0.33
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK GÖKMEN
|602
|%0.92
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YURTSEVEN
|1038
|%0.34
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN HAYRİ ŞENER
|134
|%0.28
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET ŞEN
|1519
|%0.31
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER KILIÇ
|1214
|%0.35
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