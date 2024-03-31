|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %55.24
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %62.91
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %62.92
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %58.02
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.63
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %61.21
|YAŞAR TOKSOY
|1754
|%4.28
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %89.90
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %43.28
|0
|%0
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %73.31
|0
|%0
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %72.65
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.61
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.87
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
|0
|%0
|Detay