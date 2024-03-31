60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %55.24
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %62.91
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %62.92
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %58.02
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.63
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %61.21
YAŞAR TOKSOY 1754 %4.28 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %89.90
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %43.28
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %73.31
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %72.65
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.61
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.87
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı