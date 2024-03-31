|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %27.66
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.95
|MURAT TERYAKİ
|165
|%0.15
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %74.67
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %35.06
|EROL GÜLERYÜZ
|8
|%0.13
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.23
|0
|%0
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