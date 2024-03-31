|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|SİNEM GÜNEŞ
|14
|%0.25
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.42
|YUSUF RESULOĞLU
|10
|%0.01
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %33.62
|CEM PAK
|32
|%0.04
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.30
|SERDAL URAL
|43
|%0.02
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.67
|GÜRKAN AKBABA
|224
|%0.08
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %83.73
|0
|%0
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.66
|NECMETTİN DÖNMEZ
|25
|%0.06
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %79.60
|FUZULİ BEKTAŞ
|91
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.10
|MÜMİN TUNABOYLU
|34
|%0.02
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.89
|FERİT TOPÇAK
|14
|%0.03
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %75.35
|NEVZAT KIR
|32
|%0.03
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %85.52
|ALİ HALUK KESKİN
|18
|%0.01
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %75.10
|TAHSİN ÇETİNKAYA
|100
|%0.11
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.20
|0
|%0
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %91.88
|TURGUT OTÇU
|12
|%0.02
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.36
|ENVER SEDAT ERŞAN
|70
|%0.06
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %73.43
|DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA
|100
|%0.06
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %60.57
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %55.53
|ADNAN ÖZTÜRK
|67
|%0.05
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %54.49
|ADEM TEKLE
|82
|%0.08
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.69
|SUAT İSKENDER İLGAR
|55
|%0.03
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %85.97
|MEHMET TURAN
|16
|%0.01
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %37.30
|DEVRAN AYDOĞAN
|64
|%0.06
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %75.34
|FAHRETTİN BİLGİÇ
|32
|%0.02
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %78.08
|REMZİ BEYRELİ
|88
|%0.04
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.64
|HATİCE MERVE ERKILINÇ
|52
|%0.02
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %65.04
|MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER
|82
|%0.04
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.12
|YÜCEL YÜCE
|9
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %58.13
|YAKUP YILMAZ ŞEN
|109
|%0.07
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %52.33
|TUGAY BULUT
|47
|%0.04
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|ZAFER YILMAZ
|8
|%0.03
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %51.35
|GÖKSEL BİLGİÇ
|30
|%0.05
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.50
|DERYA AVCI
|31
|%0.04
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.77
|UFUK TOPÇU
|19
|%0.01
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %71.02
|ANIL ASIG
|188
|%0.10
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
|ALPASLAN ŞELİMAN
|37
|%0.03
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %59.44
|ONURHAN ŞEKER
|59
|%0.02
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.76
|MEHMET TURAN MIZRAK
|25
|%0.01
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %83.39
|MELİSA HACIAHMETOĞLU
|109
|%0.09
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