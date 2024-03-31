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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %95.83
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %42.37
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %60.55
ABDÜLKADİR GÖZTAŞ 123 %0.09 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
AHMET DİNÇER 19 %1.29 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %80.21
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.43
MUHAMMED EKREM ATİK 47 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı