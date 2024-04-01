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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUDUN DURAKLI 79 %0.11 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ŞAMLI 223 %0.44 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BARAKBA 13 %0.28 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT YİĞİT 41 %0.14 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK KÖKSALMIŞ 154 %0.30 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL DURKUT 16 %0.19 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ÜNLÜ 42 %0.10 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKKOYUN 90 %0.13 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ İBİŞ 298 %0.46 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA KARA 288 %0.09 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL ESEN 23 %0.17 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU 9765 %20.20 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER ERSOY 630 %0.13 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DOĞRU 130 %0.38 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN KESKİN 541 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı