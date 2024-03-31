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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
YAVUZ AYNACI 8 %0.02 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
SÜLEYMAN EREKOĞLU 18 %0.08 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.31
ETHEM İZMİRLİ 39 %0.03 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.60
KEMAL AYRİÇ 105 %0.22 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
TUĞBA DEMİREL 1 %0.02 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %42.90
OSMAN KOCATÜRK 67 %0.05 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.72
DERYA YENTÜR 76 %0.04 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.45
HASAN CAN AKAY 92 %0.12 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %74.07
FATİH SELEN 55 %0.25 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.85
AHMET NEDİM TURBİL 5 %0.01 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %74.00
ALİ ŞENOL 137 %0.07 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
VOLKAN ŞAHİN 1 %0.01 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %62.35
HÜSEYİN METİNLER 26 %0.02 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.05
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %75.58
ENVER KIRMIZI 29 %0.21 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %80.95
SONER ALMAZ 11 %0.05 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.69
UĞUR KÜL 26 %0.02 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
DURSUN KIZILTAŞ 11 %0.02 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %91.51
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.76
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %72.27
DİLEK ACAR GÜLEÇ 10105 %17.82 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
BERKANT İNCEKARA 7 %0.03 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %68.42
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %63.17
ÖZALP TÖR 47 %0.06 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %68.42
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı