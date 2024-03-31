|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|YAVUZ AYNACI
|8
|%0.02
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
|SÜLEYMAN EREKOĞLU
|18
|%0.08
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.31
|ETHEM İZMİRLİ
|39
|%0.03
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.60
|KEMAL AYRİÇ
|105
|%0.22
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|TUĞBA DEMİREL
|1
|%0.02
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %42.90
|OSMAN KOCATÜRK
|67
|%0.05
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.72
|DERYA YENTÜR
|76
|%0.04
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.45
|HASAN CAN AKAY
|92
|%0.12
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %74.07
|FATİH SELEN
|55
|%0.25
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.85
|AHMET NEDİM TURBİL
|5
|%0.01
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %74.00
|ALİ ŞENOL
|137
|%0.07
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|VOLKAN ŞAHİN
|1
|%0.01
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %62.35
|HÜSEYİN METİNLER
|26
|%0.02
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.05
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %75.58
|ENVER KIRMIZI
|29
|%0.21
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %80.95
|SONER ALMAZ
|11
|%0.05
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.69
|UĞUR KÜL
|26
|%0.02
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
|DURSUN KIZILTAŞ
|11
|%0.02
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %91.51
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.76
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %72.27
|DİLEK ACAR GÜLEÇ
|10105
|%17.82
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
|BERKANT İNCEKARA
|7
|%0.03
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %68.42
|0
|%0
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %63.17
|ÖZALP TÖR
|47
|%0.06
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %68.42
|0
|%0
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