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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kilis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.16
0 %0 Detay
MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
POLATELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı