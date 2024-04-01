|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖZTÜRK
|17
|%0.21
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN KOCAKAYA
|4136
|%22.28
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE ALKAYA
|64
|%0.24
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAAN OSMAN SARIOĞLU
|4929
|%15.99
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜVEN
|100
|%0.28
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT ÖZDEMİR
|417
|%1.58
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AVCIOĞLU
|19824
|%42.62
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYLİN TEZCAN ÇELİK
|283
|%0.20
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK NAMAL
|157
|%0.19
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