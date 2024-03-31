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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %65.19
FİLİZ GÜN 44 %0.19 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
HASAN HÜSEYİN KELEKCİO 3 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
HAYRETTİN CİLASUN 103 %1.30 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
TUNCAY AYDIN 22 %0.23 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %64.91
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
MAHMUT ÖZTÜRK 1108 %20.55 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %43.18
AKİF HOROZ 15 %0.11 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
İBRAHİM KASABA 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
YILMAZ BALLI 2 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %47.42
TUNCAY AYKAÇ 88 %0.09 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %41.71
KADİR YATAĞAN 103 %0.12 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
MESUT KELEKCİO 30 %0.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı