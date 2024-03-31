|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %65.19
|FİLİZ GÜN
|44
|%0.19
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|HASAN HÜSEYİN KELEKCİO
|3
|%0.15
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
|HAYRETTİN CİLASUN
|103
|%1.30
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
|TUNCAY AYDIN
|22
|%0.23
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %64.91
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MAHMUT ÖZTÜRK
|1108
|%20.55
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %43.18
|AKİF HOROZ
|15
|%0.11
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|İBRAHİM KASABA
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
|YILMAZ BALLI
|2
|%0.02
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %47.42
|TUNCAY AYKAÇ
|88
|%0.09
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %41.71
|KADİR YATAĞAN
|103
|%0.12
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
|MESUT KELEKCİO
|30
|%0.28
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