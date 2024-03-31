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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
GÖKHAN BENER 171 %0.23 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
ALPAY KARAMAN 54 %0.29 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
HAVVA TEKELİ 75 %0.16 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
CELAL KEREM KARASOLAK 77 %0.09 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
HASAN KILIÇ 102 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
TURGAY ÇELİK 129 %0.16 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
HASAN TÜRKER ŞAMAN 99 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı