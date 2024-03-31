|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
|GÖKHAN BENER
|171
|%0.23
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
|ALPAY KARAMAN
|54
|%0.29
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
|HAVVA TEKELİ
|75
|%0.16
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
|CELAL KEREM KARASOLAK
|77
|%0.09
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MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
|HASAN KILIÇ
|102
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
|TURGAY ÇELİK
|129
|%0.16
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|99
|%0.15
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