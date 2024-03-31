|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %62.38
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %69.14
|ÖMER FARUK TOPCUOĞLU
|117
|%0.60
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %74.14
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %75.86
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %79.69
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %79.51
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %42.37
|HÜSNÜ YILAN
|7
|%0.20
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %87.13
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.70
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %89.66
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %70.40
|FUAT DEMİR
|1407
|%14.07
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %70.21
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %63.76
|MUHAMMET AYDIN
|283
|%0.59
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %61.05
|ÜMİT YAŞAR DURSUN
|19
|%0.25
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %91.11
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %53.93
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %39.77
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %70.89
|MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA
|4
|%0.06
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %79.31
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %71.83
|MUHAMMET SELİM GÖZELER
|379
|%0.70
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