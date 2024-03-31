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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.83 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.87
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %62.38
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %69.14
ÖMER FARUK TOPCUOĞLU 117 %0.60 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %74.14
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %75.86
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %79.69
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %79.51
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %42.37
HÜSNÜ YILAN 7 %0.20 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %87.13
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.70
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %89.66
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %70.40
FUAT DEMİR 1407 %14.07 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %70.21
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %63.76
MUHAMMET AYDIN 283 %0.59 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %61.05
ÜMİT YAŞAR DURSUN 19 %0.25 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %91.11
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %53.93
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %39.77
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %70.89
MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA 4 %0.06 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %79.31
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %71.83
MUHAMMET SELİM GÖZELER 379 %0.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı