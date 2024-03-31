|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY SARIOĞLU
|15
|%0.08
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|GÖKHAN BÜYÜK
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %83.48
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|42
|%0.07
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|KEREM YILMAZ
|8
|%0.05
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.13
|SÜLEYMAN MERCAN
|10
|%0.06
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.45
|ALİ GÜRLER
|331
|%0.13
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %92.13
|OMAY KARAATA
|131
|%0.04
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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