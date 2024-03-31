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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY SARIOĞLU 15 %0.08 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
GÖKHAN BÜYÜK 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %83.48
AHMET HAKAN AKFIRAT 42 %0.07 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
KEREM YILMAZ 8 %0.05 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.13
SÜLEYMAN MERCAN 10 %0.06 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.45
ALİ GÜRLER 331 %0.13 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %92.13
OMAY KARAATA 131 %0.04 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı