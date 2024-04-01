|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENEL KASAP
|22
|%0.10
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA
|5
|%0.06
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYGÜN
|26
|%0.08
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE KOYUN
|65
|%0.13
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF BAKIR
|217
|%0.13
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ GELİR
|35
|%0.13
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURŞEN DÜZOVA
|32
|%0.10
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|28
|%0.23
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM İZMİT
|5
|%0.06
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KOÇAK ALDEMİR
|8
|%0.05
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE GÜL AKTÜRK
|68
|%0.38
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE HANDAN ERSİN
|70
|%0.10
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN KARA
|17
|%0.10
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ÇİÇEK
|107
|%0.11
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAYDOĞAN
|102
|%0.14
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN TERZİOĞLU
|14
|%0.11
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN ÖZKAN
|6
|%0.07
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