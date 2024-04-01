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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENEL KASAP 22 %0.10 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA 5 %0.06 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYGÜN 26 %0.08 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE KOYUN 65 %0.13 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF BAKIR 217 %0.13 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ GELİR 35 %0.13 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURŞEN DÜZOVA 32 %0.10 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNMEZ 28 %0.23 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM İZMİT 5 %0.06 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KOÇAK ALDEMİR 8 %0.05 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE GÜL AKTÜRK 68 %0.38 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE HANDAN ERSİN 70 %0.10 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN KARA 17 %0.10 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ÇİÇEK 107 %0.11 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAYDOĞAN 102 %0.14 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN TERZİOĞLU 14 %0.11 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN ÖZKAN 6 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı