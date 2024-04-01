|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %81.01
|AHMET ÇETİNTAŞ
|28
|%0.10
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %60.00
|AHMET SARAL
|2
|%0.09
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖNER
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
|HALİS ÖZKAN
|7
|%0.22
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|MESUT YILAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|AHMET ATAR
|3
|%0.05
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %59.04
|ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
|17
|%0.19
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %82.35
|HÜSAMETTİN ÖZHAN
|6
|%0.06
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %77.19
|DÜNDAR TOSUN
|25
|%0.28
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|HULUSİ ERBAŞ
|1
|%0.02
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %58.52
|ADİL KARADENİZ
|40
|%0.20
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %38.89
|YALÇIN VARAL
|1
|%0.04
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %57.69
|AHMET GÜNDÜZ
|3
|%0.02
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KALE
Açılan Sandık Oranı %44.26
|KADİR HORZUM
|1
|%0.02
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %60.24
|SABRİ KASAPOĞLU
|100
|%0.08
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %60.92
|MÜZEYYEN SUSAR
|121
|%0.10
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %43.18
|ALİ DİRENÇ
|6
|%0.08
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|YAŞAR KAYA
|3
|%0.04
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %54.76
|REMZİ PAYİR
|13
|%0.09
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