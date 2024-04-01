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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %81.01
AHMET ÇETİNTAŞ 28 %0.10 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %60.00
AHMET SARAL 2 %0.09 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖNER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
HALİS ÖZKAN 7 %0.22 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
MESUT YILAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
AHMET ATAR 3 %0.05 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %59.04
ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ 17 %0.19 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %82.35
HÜSAMETTİN ÖZHAN 6 %0.06 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %77.19
DÜNDAR TOSUN 25 %0.28 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
HULUSİ ERBAŞ 1 %0.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %58.52
ADİL KARADENİZ 40 %0.20 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %38.89
YALÇIN VARAL 1 %0.04 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %57.69
AHMET GÜNDÜZ 3 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %44.26
KADİR HORZUM 1 %0.02 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %60.24
SABRİ KASAPOĞLU 100 %0.08 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %60.92
MÜZEYYEN SUSAR 121 %0.10 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %43.18
ALİ DİRENÇ 6 %0.08 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
YAŞAR KAYA 3 %0.04 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %54.76
REMZİ PAYİR 13 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı