|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AGAH KUTLU
|12
|%0.05
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
|159
|%0.08
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİM DELİGÖZ
|2
|%0.02
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELMİRA KORKMAZ
|9
|%0.05
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT BAYRAMOĞLU
|45
|%0.14
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN EĞRİ
|30
|%0.31
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ
|916
|%0.16
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN KESKİN
|54
|%0.10
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ÜNALMIŞ
|12
|%0.04
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KILIÇASLAN
|252
|%0.07
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÜNÜVAR
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN AYBARS BİLGİCİER
|57
|%0.06
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ERDEM
|6
|%0.09
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YILDIRIM
|14
|%0.07
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÖZALP
|16
|%0.04
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BORA SARIKAYA
|9
|%0.10
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM CÖMERT
|291
|%0.06
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KUTLU
|17
|%0.08
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN ALKAÇ
|290
|%0.08
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OZAN ŞİMŞEK
|9
|%0.05
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜLSOY
|99
|%0.14
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ AYGÜL
|31
|%0.04
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TUNÇER
|13
|%0.07
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERİHAN KARAGÖLLÜ
|224
|%0.07
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYNUR
|378
|%0.09
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