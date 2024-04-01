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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖKÇAYIR 13 %0.07 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %96.30
CUMA DAL 15 %0.05 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
SEVGİ GÖREN 1 %0.02 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %89.28
EMRAH YILDIZ 25 %0.04 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
LEYLA DAL 6 %0.04 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
AYŞE BAKIŞGAN 12 %0.06 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %79.18
YUSUF GÖREN 175 %0.06 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.13
SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU 80 %0.02 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOZAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı