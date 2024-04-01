|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖKÇAYIR
|13
|%0.07
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %96.30
|CUMA DAL
|15
|%0.05
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|SEVGİ GÖREN
|1
|%0.02
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %89.28
|EMRAH YILDIZ
|25
|%0.04
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|LEYLA DAL
|6
|%0.04
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
|AYŞE BAKIŞGAN
|12
|%0.06
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %79.18
|YUSUF GÖREN
|175
|%0.06
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.13
|SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
|80
|%0.02
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KOZAN
|0
|%0
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