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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
HASAN ŞAHİN 18 %0.03 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %84.86
BETÜL KAYA 25 %0.06 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %87.60
MEHMET KERET 8 %0.03 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.84
NURTEN KURNAZ 43 %0.03 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.93
ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 3 %0.01 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
HÜSEYİN ÇAKICI 1 %0.02 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %60.82
ZUHAL OF 94 %0.06 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.36
RAMAZAN ÇALIŞKAN 82 %0.04 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %85.50
HASAN EROL ASLANOĞLU 18 %0.07 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %71.40
BÜLENT ŞAHİN 35 %0.04 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.96
BAİTTİN ERBEY 93 %0.37 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
MESUT ÇALIŞKAN 9 %0.05 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
MEHMET DENİZMEN 41 %0.06 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN 47 %0.24 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
ABDULLAH KARŞILAYAN 135 %0.06 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
ORHAN BULUNMAZ 7 %0.08 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.06
HÜSEYİN CEM ZEREN 78 %0.05 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
TURAN KAYGUSUZ 29 %0.04 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %87.21
ONUR İSMET DAL 5 %0.03 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
MEHMET AKİF CERİT 11 %0.04 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.42
BÜLENT KARAGÖZ 39 %0.03 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
ARMAĞAN GÖRENEL 9 %0.01 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
RAMAZAN HAYRİ ARACI 35 %0.03 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
GAZİ KENDİGELEN 43 %0.17 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.79
HASAN ATİLLA TÜRKÖZ 27 %0.04 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.94
ABDULLAH ÖZOĞLU 25 %0.09 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
İNCİLAY ESEN 33 %0.19 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %85.54
HASAN CAN 48 %0.10 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.57
ENGİN US 40 %0.04 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
AYŞE GÜL BATIGÜN 60 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı