|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|HASAN ŞAHİN
|18
|%0.03
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %84.86
|BETÜL KAYA
|25
|%0.06
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %87.60
|MEHMET KERET
|8
|%0.03
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.84
|NURTEN KURNAZ
|43
|%0.03
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.93
|ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
|3
|%0.01
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
|HÜSEYİN ÇAKICI
|1
|%0.02
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %60.82
|ZUHAL OF
|94
|%0.06
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.36
|RAMAZAN ÇALIŞKAN
|82
|%0.04
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %85.50
|HASAN EROL ASLANOĞLU
|18
|%0.07
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %71.40
|BÜLENT ŞAHİN
|35
|%0.04
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.96
|BAİTTİN ERBEY
|93
|%0.37
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
|MESUT ÇALIŞKAN
|9
|%0.05
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|MEHMET DENİZMEN
|41
|%0.06
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
|47
|%0.24
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
|ABDULLAH KARŞILAYAN
|135
|%0.06
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|ORHAN BULUNMAZ
|7
|%0.08
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.06
|HÜSEYİN CEM ZEREN
|78
|%0.05
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
|TURAN KAYGUSUZ
|29
|%0.04
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %87.21
|ONUR İSMET DAL
|5
|%0.03
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
|MEHMET AKİF CERİT
|11
|%0.04
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.42
|BÜLENT KARAGÖZ
|39
|%0.03
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|ARMAĞAN GÖRENEL
|9
|%0.01
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
|RAMAZAN HAYRİ ARACI
|35
|%0.03
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
|GAZİ KENDİGELEN
|43
|%0.17
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.79
|HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
|27
|%0.04
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.94
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|25
|%0.09
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
|İNCİLAY ESEN
|33
|%0.19
|Detay
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %85.54
|HASAN CAN
|48
|%0.10
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.57
|ENGİN US
|40
|%0.04
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
|AYŞE GÜL BATIGÜN
|60
|%0.16
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