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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %60.51
FIRAT ARKALI 62 %0.07 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %56.15
AYKUT BABACAN 19 %0.08 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %96.88
HALİL BORA BOZKURT 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.49
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
SUZAN FALCIOĞLU 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %64.88
ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR 40 %0.07 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
CAN CENGİZ 9 %0.05 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %89.33
ABDULLAH ŞUVAK 99 %0.10 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %56.57
REFAH TOPÇU 25 %0.11 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %82.78
TÜLAY ETİLER 64 %0.10 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %58.96
MURAT ÜNSAL 94 %0.09 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %59.33
NURİYE TÜRKOĞLU 63 %0.07 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.14
MUSTAFA CENGİZ YILMAZ 96 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı