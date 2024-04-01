|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %60.51
|FIRAT ARKALI
|62
|%0.07
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %56.15
|AYKUT BABACAN
|19
|%0.08
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %96.88
|HALİL BORA BOZKURT
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.49
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|SUZAN FALCIOĞLU
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %64.88
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|40
|%0.07
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|CAN CENGİZ
|9
|%0.05
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %89.33
|ABDULLAH ŞUVAK
|99
|%0.10
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MUT
Açılan Sandık Oranı %56.57
|REFAH TOPÇU
|25
|%0.11
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %82.78
|TÜLAY ETİLER
|64
|%0.10
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %58.96
|MURAT ÜNSAL
|94
|%0.09
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %59.33
|NURİYE TÜRKOĞLU
|63
|%0.07
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.14
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|96
|%0.11
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