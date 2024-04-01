|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %77.23
|OĞUZ KARLIBEL
|32
|%0.36
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %96.57
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %89.66
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %95.08
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %91.20
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %92.59
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %65.17
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %64.77
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %86.08
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %95.61
|0
|%0
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