|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
|0
|%0
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %76.47
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.93
|MEHMET PATLAR
|75
|%0.06
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM KARABOĞA
|68
|%3.23
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %93.33
|AYDIN KINACI
|18
|%0.11
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %62.34
|SATILMIŞ DENGİZ
|9
|%0.08
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay