|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ TEKDEMİR
|27
|%0.09
|Detay
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCÜMENT TEZEL
|64
|%0.12
|Detay
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZIM AYAROĞLU
|62
|%0.09
|Detay
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT NARHIN
|71
|%0.11
|Detay
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL SUSUZ
|284
|%0.09
|Detay
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN İNCEYÜREK
|32
|%0.23
|Detay
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA TÜRKMENDAĞ
|395
|%0.08
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ALTIPARMAK
|295
|%0.09
|Detay