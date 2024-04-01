|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
|ALİ ÇAL
|9
|%0.15
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.52
|MUSA CECO
|29
|%0.03
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %51.69
|MUSTAFA REŞİT BAŞBAY
|95
|%0.07
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %88.83
|İSA ALTUN
|69
|%0.03
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.32
|EMİNE SAĞLAM AKFIRAT
|105
|%0.03
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %92.56
|SÜLEYMAN ALPAYDİN
|70
|%0.02
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.48
|GÖKHAN DEVELİ
|47
|%0.09
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.27
|METİN URAL
|107
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.84
|ÖMER ULUOCAK
|44
|%0.03
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %66.92
|AYHAN İLHAN
|116
|%0.18
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %85.99
|HAKAN EKİZ
|109
|%0.09
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.14
|GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU
|41
|%0.02
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %82.33
|YİĞİT YAZGILI
|49
|%0.05
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %91.50
|GÜNEŞ BATUM
|99
|%0.07
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
|MEHMET KURNAZ
|7
|%0.01
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.61
|SONGÜL ÇAĞLAR
|99
|%0.08
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %81.37
|MURAT YÜKSEL
|74
|%0.04
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %68.16
|MEHMET KÜRŞAT BOZKURT
|65
|%0.02
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %66.92
|SAİM MEHMET SUBAŞI
|81
|%0.05
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %69.91
|GÖKAY ATİLLA BOSTAN
|90
|%0.07
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.44
|YUSUF FEYZİOĞLU
|97
|%0.05
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %92.90
|EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU
|21
|%0.02
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.32
|MEHMET ÇEVİK
|144
|%0.09
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %84.70
|NEVZAT GÜRSOY
|68
|%0.03
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %85.54
|VEFA TÜRKSEVER
|152
|%0.06
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %76.55
|SERKAN ERGEN
|84
|%0.03
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %75.47
|UFUK ÖZGEN
|222
|%0.10
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %94.22
|MEVLÜT USTA
|35
|%0.01
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %68.49
|SEMRA GÜMRÜKÇÜ
|77
|%0.04
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %61.24
|AYSEL KORKMAZ
|91
|%0.07
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %98.47
|UĞUR ÇETİNKAYA
|5
|%0.02
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %62.99
|ZAFER ALPUĞAN
|27
|%0.04
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.07
|CEMAL AKYILDIZ
|60
|%0.07
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %84.68
|İBRAHİM TOKGÖZ
|32
|%0.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %81.54
|SERDAR MAŞA
|97
|%0.04
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.99
|ZERRİN ÖZTÜRK
|68
|%0.05
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %68.50
|YUNUS AKTÜRK
|152
|%0.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %76.44
|NURAY KAYA SOLMAZ
|63
|%0.03
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %91.79
|OKTAY EKMEN
|61
|%0.05
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