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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
ALİ ÇAL 9 %0.15 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.52
MUSA CECO 29 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %51.69
MUSTAFA REŞİT BAŞBAY 95 %0.07 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %88.83
İSA ALTUN 69 %0.03 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.32
EMİNE SAĞLAM AKFIRAT 105 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %92.56
SÜLEYMAN ALPAYDİN 70 %0.02 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.48
GÖKHAN DEVELİ 47 %0.09 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.27
METİN URAL 107 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.84
ÖMER ULUOCAK 44 %0.03 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %66.92
AYHAN İLHAN 116 %0.18 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %85.99
HAKAN EKİZ 109 %0.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.14
GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU 41 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %82.33
YİĞİT YAZGILI 49 %0.05 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %91.50
GÜNEŞ BATUM 99 %0.07 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
MEHMET KURNAZ 7 %0.01 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.61
SONGÜL ÇAĞLAR 99 %0.08 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %81.37
MURAT YÜKSEL 74 %0.04 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %68.16
MEHMET KÜRŞAT BOZKURT 65 %0.02 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %66.92
SAİM MEHMET SUBAŞI 81 %0.05 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %69.91
GÖKAY ATİLLA BOSTAN 90 %0.07 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.44
YUSUF FEYZİOĞLU 97 %0.05 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %92.90
EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU 21 %0.02 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.32
MEHMET ÇEVİK 144 %0.09 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %84.70
NEVZAT GÜRSOY 68 %0.03 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %85.54
VEFA TÜRKSEVER 152 %0.06 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %76.55
SERKAN ERGEN 84 %0.03 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %75.47
UFUK ÖZGEN 222 %0.10 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %94.22
MEVLÜT USTA 35 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %68.49
SEMRA GÜMRÜKÇÜ 77 %0.04 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %61.24
AYSEL KORKMAZ 91 %0.07 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %98.47
UĞUR ÇETİNKAYA 5 %0.02 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %62.99
ZAFER ALPUĞAN 27 %0.04 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.07
CEMAL AKYILDIZ 60 %0.07 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %84.68
İBRAHİM TOKGÖZ 32 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %81.54
SERDAR MAŞA 97 %0.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.99
ZERRİN ÖZTÜRK 68 %0.05 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %68.50
YUNUS AKTÜRK 152 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %76.44
NURAY KAYA SOLMAZ 63 %0.03 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %91.79
OKTAY EKMEN 61 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı