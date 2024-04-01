|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %70.63
|METİN GÜRLEK
|11
|%0.05
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %72.61
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %77.08
|ŞEBNEM DİLŞEN
|9
|%0.02
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %74.07
|MURAT SOYER
|8
|%0.06
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %73.29
|MEHMET AZAZİ
|17
|%0.03
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %81.49
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %94.95
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
|EDİP BİÇER
|5
|%0.04
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.66
|MUSTAFA BEBEK
|78
|%0.08
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.86
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|41
|%0.09
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %61.11
|SADIK KARAKAŞ
|3
|%0.06
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %91.75
|İBRAHİM BEDİR
|17
|%0.08
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %77.68
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %82.73
|ATİYE DÖNER
|72
|%0.14
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %63.81
|0
|%0
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