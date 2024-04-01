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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %70.63
METİN GÜRLEK 11 %0.05 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %72.61
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %77.08
ŞEBNEM DİLŞEN 9 %0.02 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %74.07
MURAT SOYER 8 %0.06 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %73.29
MEHMET AZAZİ 17 %0.03 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %81.49
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %94.95
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
EDİP BİÇER 5 %0.04 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.66
MUSTAFA BEBEK 78 %0.08 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.86
GÖNÜL GÖKKAN KURTUL 41 %0.09 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %61.11
SADIK KARAKAŞ 3 %0.06 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %91.75
İBRAHİM BEDİR 17 %0.08 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %77.68
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %82.73
ATİYE DÖNER 72 %0.14 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %63.81
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı