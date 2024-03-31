|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %65.82
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %41.62
|AYSUN SERBEST
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %47.93
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %30.06
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %31.17
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %15.18
|BİRSEN ADEKA
|6
|%0.01
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %22.07
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %43.51
|TUBA KAYA
|3
|%0.03
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.30
|SEMRA DALICI
|4
|%0.01
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %38.52
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %66.29
|VEDAT AŞIKOĞLU
|5
|%0.04
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %42.72
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %38.20
|BUSE KAYAN
|1
|%0.01
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %27.74
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %83.72
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %19.01
|SENGÜL SÖGÜT
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %36.40
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %56.98
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %34.13
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %25.70
|ADNAN GÜRCAN DALICI
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %53.64
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %50.53
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.65
|SUAT ŞAHİN
|1
|%0.01
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.01
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.80
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %29.47
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %48.76
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %13.99
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ONUR KUZUCU
|7
|%0.05
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