60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %65.82
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %41.62
AYSUN SERBEST 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %47.93
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %30.06
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %31.17
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %15.18
BİRSEN ADEKA 6 %0.01 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %22.07
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %43.51
TUBA KAYA 3 %0.03 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.30
SEMRA DALICI 4 %0.01 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %38.52
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %66.29
VEDAT AŞIKOĞLU 5 %0.04 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %42.72
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %38.20
BUSE KAYAN 1 %0.01 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %27.74
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %83.72
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %19.01
SENGÜL SÖGÜT 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %36.40
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %56.98
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %34.13
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %25.70
ADNAN GÜRCAN DALICI 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %53.64
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %50.53
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.65
SUAT ŞAHİN 1 %0.01 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.01
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.80
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %29.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %48.76
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %13.99
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %30.00
ONUR KUZUCU 7 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı