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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %92.59
KEMAL KAYA 19 %0.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
ŞAHİN ÖZDEMİR 3 %0.02 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %70.92
MEHMET YÜCE 96 %0.03 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.85
HATİCE GÜL ESMER 41 %0.01 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı