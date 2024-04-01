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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL DİNÇ 7 %0.08 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÖZKULOĞLU 20 %0.04 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOÇAK 274 %0.16 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YILDIZ 37 %0.12 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF ÇAKIR 13 %0.07 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FAKİOĞLU 24 %0.03 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN ARIKAN 21 %0.12 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÖZKULOĞLU 182 %0.26 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı