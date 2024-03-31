|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %27.66
|GÖKAY CELEP
|4
|%0.14
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MURAT KALKAN
|6
|%0.05
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜN NALİNCİ
|2
|%0.06
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.71
|ADNAN OKUR
|26
|%0.02
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %85.33
|0
|%0
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %44.16
|ARİF KOÇ
|6
|%0.08
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
|Detay