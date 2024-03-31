|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
|YÜKSEL GENÇ
|11
|%0.06
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
|DEVRİM SATI
|39
|%0.30
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
|BEDİ GENÇ
|222
|%0.50
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
|SÜLEYMAN SERGEN GENÇ
|1
|%0.01
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
|0
|%0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
|SAHİNAZ AKTAŞ
|13
|%0.03
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
|TÜRKAY AKTAŞ
|12
|%0.07
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
|METİN BAKIMCI
|59
|%0.18
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
|SEZGİN REYHANOĞLU
|18
|%0.14
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