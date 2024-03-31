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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
YÜKSEL GENÇ 11 %0.06 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
DEVRİM SATI 39 %0.30 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
BEDİ GENÇ 222 %0.50 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
SÜLEYMAN SERGEN GENÇ 1 %0.01 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
SAHİNAZ AKTAŞ 13 %0.03 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
TÜRKAY AKTAŞ 12 %0.07 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
METİN BAKIMCI 59 %0.18 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
SEZGİN REYHANOĞLU 18 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı