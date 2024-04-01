|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ DUMLUDAĞ
|20
|%0.28
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN DUMLUDAĞ
|95
|%0.19
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFÜ KURTULUŞ
|143
|%0.09
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ERGÜL
|22
|%0.07
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT GÜNERİ
|43
|%0.08
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ÖZEN
|5
|%0.06
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE GÜNERİ
|194
|%0.30
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL DOĞAN
|26
|%0.19
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP YAĞLI
|33
|%0.07
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKSEL SÖĞÜT
|246
|%0.05
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLİSTAN ÇELİK
|66
|%0.19
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜLTEPE
|313
|%0.09
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