|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %67.72
|HASAN ARDA KARAGEDİK
|10
|%0.04
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHSUN DELEK
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|İBRAHİM GENÇER
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
|DOĞAN KAYA
|27
|%0.28
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %70.18
|BEKTAŞ GENÇER
|13
|%0.16
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|HAKAN ÇAVUŞOĞLU
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %45.45
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|MERT EFE SARIYER
|1
|%0.02
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.50
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %47.37
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
|MERYEM GENÇER
|8
|%0.06
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