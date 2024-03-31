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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %52.72
AYHAN GEZMİŞOĞLU 49 %0.06 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %49.20
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
AYŞE ÇOLPA 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.37
CEMİL DEMİRCAN 35 %0.07 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
NAZMİYE ALKANAT 3 %0.02 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %46.46
KERİM BALKAN 23 %0.13 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.62
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.71
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.99
ERCAN BİLGEÇ 35 %0.04 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı