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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
SAFİYE ARSLAN 2 %0.04 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.81
DURMUŞ KAYGUSUZ 12 %0.01 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %40.26
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %84.83
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.49
SAYİM UZUN 87 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %87.90
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.07
ÖZGÜR GÜLSOY 12 %0.03 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %83.70
UTKU BUKSUR 86 %0.04 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.14
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %59.65
FEVZİ ENDER FERAHBAŞ 26 %0.04 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %78.90
AYFER ADEKA 12 %0.01 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.89
FATMA BERFİN ARABULAN 23 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %78.11
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %87.41
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.07
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %76.52
YILMAZ BALKESE 80 %0.05 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %64.58
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %59.80
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %61.95
KERİM BÜTÜN 58 %0.05 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %69.13
TÜRKAN KAP 45 %0.03 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %88.63
SEMRA EFE 18 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.98
PINAR AKBİNA KARAMAN 53 %0.04 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %79.19
SEMA YETGİN 37 %0.02 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %81.34
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %69.39
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.68
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %89.64
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.41
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %56.33
HÜLYA ARSLAN 35 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
TAYFUR BİN 7 %0.02 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.64
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.19
GÜLTEN ARABULAN 22 %0.03 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %80.92
AYTEN ÇAĞ BİN 11 %0.01 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %75.59
GÜLAY AKYÜREK 86 %0.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %81.02
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %62.61
ŞERİFE BİN 33 %0.01 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %73.06
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %86.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı