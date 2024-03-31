|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|SAFİYE ARSLAN
|2
|%0.04
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.81
|DURMUŞ KAYGUSUZ
|12
|%0.01
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %40.26
|0
|%0
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %84.83
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.49
|SAYİM UZUN
|87
|%0.03
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %87.90
|0
|%0
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.07
|ÖZGÜR GÜLSOY
|12
|%0.03
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %83.70
|UTKU BUKSUR
|86
|%0.04
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.14
|0
|%0
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %59.65
|FEVZİ ENDER FERAHBAŞ
|26
|%0.04
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %78.90
|AYFER ADEKA
|12
|%0.01
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.89
|FATMA BERFİN ARABULAN
|23
|%0.01
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %78.11
|0
|%0
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %87.41
|0
|%0
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|0
|%0
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.07
|0
|%0
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %76.52
|YILMAZ BALKESE
|80
|%0.05
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %64.58
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %59.80
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %61.95
|KERİM BÜTÜN
|58
|%0.05
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %69.13
|TÜRKAN KAP
|45
|%0.03
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %88.63
|SEMRA EFE
|18
|%0.01
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.98
|PINAR AKBİNA KARAMAN
|53
|%0.04
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %79.19
|SEMA YETGİN
|37
|%0.02
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %81.34
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %69.39
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.68
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %89.64
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.41
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %56.33
|HÜLYA ARSLAN
|35
|%0.03
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|TAYFUR BİN
|7
|%0.02
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.64
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.19
|GÜLTEN ARABULAN
|22
|%0.03
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %80.92
|AYTEN ÇAĞ BİN
|11
|%0.01
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %75.59
|GÜLAY AKYÜREK
|86
|%0.04
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %81.02
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %62.61
|ŞERİFE BİN
|33
|%0.01
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %73.06
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %86.68
|0
|%0
|Detay