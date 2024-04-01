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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE KAP 12 %0.05 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DENİZ ÇAKIR 84 %0.04 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA ŞENER 12 %0.06 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SARIOĞLU 19 %0.06 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU 4 %0.04 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİME AYÇA OKUR 446 %0.08 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERDEM 21 %0.04 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR GÜRTAN 43 %0.05 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN CEM CANTAŞ 4 %0.06 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KIVILCIM ZELAL KUŞCU 23 %0.12 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN KIRAN 10 %0.03 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUYGU ÜN 20 %0.22 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN ÇAKIR 373 %0.07 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA ŞİŞMAN 4 %0.02 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİM ÖNER 16 %0.09 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN BOZGUN 96 %0.14 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞULE EROĞLU 19 %0.02 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENDER GÜRTAN 17 %0.09 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY BOZGUN 123 %0.04 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı