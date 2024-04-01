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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
ATİLLA IŞIK 60 %0.11 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %84.86
ZEYNEP MERT YALÇIN 135 %0.35 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %87.60
ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ 21 %0.09 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.84
ALİ KILINÇ 183 %0.13 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.93
NURCAN TABAN 26 %0.05 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
MELİS ÖZYOL 3 %0.06 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %60.82
MEHMET DÜŞÜNCELİ 295 %0.17 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.36
HAMZA FIRAT KULA 250 %0.12 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %85.50
ENVER YASER KÜÇÜKGÜL 131 %0.53 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %71.40
EMEL DİRİL 831 %0.90 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.96
MEHMET AKİF ALPSAR 76 %0.30 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
CEM GÖNENÇ 62 %0.31 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
İSMAİL OKCU 61 %0.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
CEREN ÜLÜŞ 106 %0.54 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
ADEM DİLLİ 279 %0.12 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
ŞADAN TÜTÜNCÜ 48 %0.57 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.06
SEVDA KIRAN 232 %0.14 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
RECEP AŞKINGİL 75 %0.11 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %87.21
YILDIZ BİLDİK 10 %0.06 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
NAGİHAN ÇAKIR 9 %0.04 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.42
HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER 102 %0.08 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
ULAŞ ERDOĞAN 32 %0.05 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
MAHİR ADIGÜZEL 166 %0.15 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
MEDİHA ŞULE TANSAL 88 %0.35 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.79
SİMGE SÖNMEZ 18 %0.03 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.94
EKİN ŞEN ÖNOĞLU 65 %0.24 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
AYŞE CEREN YAZICI 21 %0.12 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %85.54
NEJLA SAL 32 %0.07 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.57
SERDAR ÖZ 112 %0.12 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
TUĞBA ÇEKİCİ 421 %1.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı