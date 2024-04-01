|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|ATİLLA IŞIK
|60
|%0.11
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %84.86
|ZEYNEP MERT YALÇIN
|135
|%0.35
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %87.60
|ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
|21
|%0.09
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.84
|ALİ KILINÇ
|183
|%0.13
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.93
|NURCAN TABAN
|26
|%0.05
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
|MELİS ÖZYOL
|3
|%0.06
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %60.82
|MEHMET DÜŞÜNCELİ
|295
|%0.17
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.36
|HAMZA FIRAT KULA
|250
|%0.12
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %85.50
|ENVER YASER KÜÇÜKGÜL
|131
|%0.53
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %71.40
|EMEL DİRİL
|831
|%0.90
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.96
|MEHMET AKİF ALPSAR
|76
|%0.30
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
|CEM GÖNENÇ
|62
|%0.31
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|İSMAİL OKCU
|61
|%0.08
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|CEREN ÜLÜŞ
|106
|%0.54
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
|ADEM DİLLİ
|279
|%0.12
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|ŞADAN TÜTÜNCÜ
|48
|%0.57
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.06
|SEVDA KIRAN
|232
|%0.14
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
|RECEP AŞKINGİL
|75
|%0.11
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %87.21
|YILDIZ BİLDİK
|10
|%0.06
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
|NAGİHAN ÇAKIR
|9
|%0.04
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.42
|HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
|102
|%0.08
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|ULAŞ ERDOĞAN
|32
|%0.05
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
|MAHİR ADIGÜZEL
|166
|%0.15
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
|MEDİHA ŞULE TANSAL
|88
|%0.35
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.79
|SİMGE SÖNMEZ
|18
|%0.03
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.94
|EKİN ŞEN ÖNOĞLU
|65
|%0.24
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
|AYŞE CEREN YAZICI
|21
|%0.12
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %85.54
|NEJLA SAL
|32
|%0.07
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.57
|SERDAR ÖZ
|112
|%0.12
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URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
|TUĞBA ÇEKİCİ
|421
|%1.15
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