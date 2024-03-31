|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %53.16
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
|SELEN KARTAY
|9
|%0.14
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %45.78
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %60.29
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %32.95
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %42.31
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %34.43
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %35.01
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %27.50
|HALE TÜBLEK
|21
|%0.04
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.68
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %32.54
|0
|%0
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