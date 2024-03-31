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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %53.16
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
SELEN KARTAY 9 %0.14 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %45.78
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %60.29
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %32.95
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %42.31
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %34.43
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %35.01
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %27.50
HALE TÜBLEK 21 %0.04 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.68
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %32.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı