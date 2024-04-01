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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ERTEL 127 %0.25 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ TOSUNER 350 %0.49 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUTLU GERÇEK DELİKAN ÇOBAN 111 %0.12 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı