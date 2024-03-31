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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAVUZKAN 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.79
BURÇAK CENGİZ 1 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU 2 %0.39 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.25
NURHAYAT KESER 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.74
İBRAHİM AYDIN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.90
HALE MİLDAN 12 %0.42 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.80
CEM KILINÇ 1 %0.13 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.21
TURABİ KOÇ 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.94
BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM 1 %0.01 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
MEHMET OKUROĞLU 1 %0.34 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
CAN KUYUMCUOĞLU 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.25
ALKAN GENÇ 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.41
TULUĞ ÜNLÜTÜRK 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
MURAT KILIÇ 2 %0.19 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %4.06
MURAT KIRICI 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
NUREVŞAN KIRÇİÇEK 1 %0.07 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.99
PINAR DİKMEN 2 %0.09 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.12
OSMAN SERKAN DÜZ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.55
DÜZGÜN MERTOĞLU 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
BARAN NEVCANOĞLU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.26
MUZAFFER EREN ÖZ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %3.20
ATAKAN BOYOĞLU 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
FATİH MEHMET MAÇOĞLU 30 %3.89 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.73
ALİ GEZER 1 %0.08 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.65
GÖKMEN DUMLU 5 %0.28 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.84
GÖKHAN ERTEKİN 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.28
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.69
FATMA ALTUN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.70
MUSTAFA MERT DOĞAN 1 %0.06 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.65
MEHMET KUZULUGİL 2 %0.15 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %18.32
EDANUR GÖKMENOĞLU 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.01
GİZEM BATI AYAZ 2 %0.07 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.09
DİCLE TÜRK 2 %0.05 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.01
AYŞEGÜL KÖSE 1 %0.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.16
MELİH CAN GÖKMENOĞLU 1 %0.05 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.39
FERHAT KAYRAN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.93
ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU 2 %0.07 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %3.83
DUYGU KARADENİZ 1 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı