|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAVUZKAN
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.79
|BURÇAK CENGİZ
|1
|%0.03
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU
|2
|%0.39
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.25
|NURHAYAT KESER
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.74
|İBRAHİM AYDIN
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.90
|HALE MİLDAN
|12
|%0.42
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.80
|CEM KILINÇ
|1
|%0.13
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.21
|TURABİ KOÇ
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.94
|BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM
|1
|%0.01
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
|MEHMET OKUROĞLU
|1
|%0.34
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN KUYUMCUOĞLU
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.25
|ALKAN GENÇ
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.41
|TULUĞ ÜNLÜTÜRK
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|MURAT KILIÇ
|2
|%0.19
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %4.06
|MURAT KIRICI
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
|NUREVŞAN KIRÇİÇEK
|1
|%0.07
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.99
|PINAR DİKMEN
|2
|%0.09
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.12
|OSMAN SERKAN DÜZ
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.55
|DÜZGÜN MERTOĞLU
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
|BARAN NEVCANOĞLU
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.26
|MUZAFFER EREN ÖZ
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %3.20
|ATAKAN BOYOĞLU
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|30
|%3.89
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.73
|ALİ GEZER
|1
|%0.08
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.65
|GÖKMEN DUMLU
|5
|%0.28
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.84
|GÖKHAN ERTEKİN
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.28
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.69
|FATMA ALTUN
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.70
|MUSTAFA MERT DOĞAN
|1
|%0.06
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.65
|MEHMET KUZULUGİL
|2
|%0.15
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %18.32
|EDANUR GÖKMENOĞLU
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.01
|GİZEM BATI AYAZ
|2
|%0.07
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.09
|DİCLE TÜRK
|2
|%0.05
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.01
|AYŞEGÜL KÖSE
|1
|%0.04
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.16
|MELİH CAN GÖKMENOĞLU
|1
|%0.05
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.39
|FERHAT KAYRAN
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.93
|ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU
|2
|%0.07
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %3.83
|DUYGU KARADENİZ
|1
|%0.02
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