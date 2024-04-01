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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %76.47
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.93
EROL CELEP 89 %0.07 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %62.34
0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı