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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %89.76
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %88.49
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENAYİ YEŞİLÇİNAR 30 %0.49 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %53.06
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %76.27
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %77.07
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %67.61
HÜSNÜ EGE ŞAHNA 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %84.32
ZÜLKÜF HATUNOĞLU 450 %0.34 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %82.52
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %81.91
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %62.98
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %94.81
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı