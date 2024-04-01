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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN RIZA ÇAĞDAŞ 292 %0.14 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİCAN DEMİRÇELEN 14 %0.07 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN GÖK 8 %0.03 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI 2965 %0.53 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HELİN KAYA 35 %0.06 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT SEYMEN 108 %0.37 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
UTKU DAĞ 489 %0.14 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLITÜRK ÇALLI 115 %0.13 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARDA YAVUZ 24 %0.07 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT ŞAHİN 592 %0.12 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KARAKUŞ 7 %0.03 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASUMAN ALKOYAK 603 %0.16 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAÇ BORAN 7 %0.04 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OGÜN ERATALAY 144 %0.20 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİVAN BAKİ 74 %0.08 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLPARE BARIŞKAN 8 %0.04 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZTÜRK 355 %0.12 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BULUT 1281 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı