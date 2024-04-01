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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:00
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%81.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %77.23
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %96.57
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %89.66
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN GÜN 83 %0.75 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %95.08
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
ENGİN KUŞ 92 %1.20 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %91.20
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %92.59
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %65.17
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %64.77
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %86.08
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %95.61
ABDULLAH CULHA 140 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı