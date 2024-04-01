|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %70.63
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %72.61
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %77.08
|UĞUR GÜNDÜZ
|182
|%0.40
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %74.07
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %73.29
|HİZAM HASIRCI
|20149
|%39.45
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %81.49
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %94.95
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.66
|VASİL KOÇKAZI
|83
|%0.08
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.86
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %61.11
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %91.75
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %77.68
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %82.73
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %63.81
|0
|%0
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