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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ORDU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Ordu Toplam Seçmen 604.851
  • Açılan Sandık 2.229
  • Kullanılan Oy 486.737
  • Geçerli Oy 456.077
  • Geçersiz Oy 30.660
  • Katılım Oranı %80.47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET HİLMİ GÜLER adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET HİLMİ
GÜLER
%40.07 182.733 Oy
ENVER YILMAZ iyi-parti
ENVER
YILMAZ
%36.53 166.595 Oy
ZEKAİ SANA cumhuriyet-halk-partisi
ZEKAİ
SANA
%16.58 75.615 Oy
ADEM AĞCA yeniden-refah-partisi
ADEM
AĞCA
%3.80 17.350 Oy
SEVİNÇ BAŞARAN zafer-partisi
SEVİNÇ
BAŞARAN
%0.76 3.457 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.66 2.993 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.20 920 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 800 Oy
Demokrat Parti
%0.16 726 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.16 713 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 604.851
  • Kullanılan Oy 485.688
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.78 183.416 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.57 114.976 Oy
İyi Parti
%19.81 89.097 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.67 29.980 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.84 8.277 Oy
Zafer Partisi
%1.11 4.976 Oy
Saadet Partisi
%1.07 4.814 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.03 4.627 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 1.658 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.41|6.822
İSA DEMİRCİ 		%8.36 1.131 %0 0 %35.47 4.800 %0 0 %0 0 %5.76 780
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 46.881
%49.69|61.582
ULAŞ TEPE 		%0 0 %8.31 10.298 %0.09 115 %0 0 %4.09 5.064
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|6.458
İZZET GÜNDOĞAR 		%10.85 1.292 %0 0 %17.49 2.083 %0 0 %0 0 %17.43 2.075
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.79|2.449
LEYLA ÇITIR 		%16.74 1.178 %5.36 377 %0 0 %11.49 809 %31.62 2.226
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.84|4.442
AHMET ÖZAY 		%1.11 101 %0 0 %46.14 4.196 %0 0 %0 0 %3.91 356
ÇAYBAŞI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.55 3.801 %2.14 179 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %52.31 4.365
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.58|35.573
İBRAHİM ETEM KİBAR 		%31.70 21.858 %0 0 %9.12 6.286 %0.12 80 %0.89 612 %6.60 4.554
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.07|7.900
FİKRİ ULUDAĞ 		%18.38 3.084 %0 0 %32.07 5.382 %0 0 %0 0 %2.48 416
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.48 2.386
%53.53|3.501
MEDET SİPAHİ 		%6.41 419 %0 0 %0 0 %3.18 208
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.49 4.544
%51.44|5.634
CEMİL ÇOŞKUN 		%0 0 %4.21 461 %0 0 %0 0 %2.86 313
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.89 1.655
%40.87|3.781
OSMAN KAYGI 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.24 3.815
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.49|2.289
YENER KAYA 		%15.71 827 %0 0 %34.70 1.826 %0 0 %0 0 %6.10 321
KABATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58 2.161
%36.34|2.655
BÜLENT GÜNEY 		%0 0 %30.99 2.264 %0 0 %0 0 %3.08 225
KORGAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.65 5.981 %1.39 227 %0 0
%37.36|6.097
SAİT KORGAN 		%0 0 %0 0 %24.59 4.013
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%73.88|12.924
YUSUF YALÇUVA 		%13.53 2.367 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %12.59 2.202
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.88|4.134
CENGİZ KOÇYİĞİT 		%29.99 2.762 %0 0 %8.08 744 %0 0 %0.42 39 %16.63 1.532
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.63|8.087
CİHAT ALBAYRAK 		%38.32 7.819 %0 0 %18.43 3.761 %0 0 %0.21 43 %3.40 694
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.23|5.573
İSA TÜRKCAN 		%33.56 5.309 %0 0 %26.24 4.150 %0 0 %0 0 %4.97 786
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.44|30.485
HÜSEYİN TAVLI 		%8.30 6.259 %0 0 %37.39 28.184 %0.11 81 %0.19 140 %13.58 10.238
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.90|6.676
 %9.42 1.261 %0 0 %33.65 4.502 %0 0 %0 0 %7.03 941
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.34 44.497
%39.48|48.342
 %0 0 %16.05 19.654 %0.13 160 %0.96 1.174 %7.03 8.606
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|6.425
 %12.03 1.432 %0 0 %19.24 2.291 %0 0 %0 0 %14.77 1.759
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.70|2.120
 %22.10 1.526 %10.21 705 %0 0 %6.39 441 %30.61 2.114
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.55|4.474
 %0 0 %0 0 %44.84 4.049 %0 0 %0 0 %5.61 507
ÇAYBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.80|4.030
 %4.06 335 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.15 3.894
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.66|32.132
 %29.46 20.288 %0 0 %13.47 9.275 %0.13 88 %0.96 662 %9.32 6.415
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.64|7.397
 %19.65 3.257 %0 0 %32.05 5.311 %0 0 %0 0 %3.66 607
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.43 2.362
%48.47|3.143
 %8.82 572 %0 0 %0 0 %6.28 407
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.60 4.566
%47.55|5.220
 %0 0 %6.70 735 %0 0 %0 0 %4.15 456
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.65 1.664
%40.43|3.608
 %0 0 %0 0 %0 0 %40.92 3.651
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42|2.271
 %17.48 914 %0 0 %31.95 1.671 %0 0 %0 0 %7.15 374
KABATAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.25 2.420 %27.36 1.991 %0 0
%33.53|2.440
 %0 0 %0 0 %5.87 427
KORGAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95|6.433
 %2.65 426 %0 0 %35.53 5.722 %0 0 %0 0 %21.88 3.523
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.63|12.037
 %15.10 2.610 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %14.98 2.590
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.85|4.017
 %29.34 2.688 %0 0 %10.70 980 %0 0 %0 0 %16.10 1.475
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.04|8.179
 %35.92 7.337 %0 0 %19.06 3.893 %0 0 %0 0 %4.98 1.017
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|5.604
 %30.16 4.739 %0 0 %27.88 4.380 %0 0 %0 0 %6.30 990
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|32.258
 %10.68 7.990 %0 0 %30.64 22.917 %0 0 %0 0 %15.55 11.627
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET HİLMİ GÜLER 270.377 %56.93
Saadet Partisi
SAADET 		İDRİS NAİM ŞAHİN 124.114 %26.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA ADIGÜZEL 73.468 %15.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		AYDIN ERGÜN 1.788 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FAHRİ ÖZGEN 1.473 %0.31
Demokrat Parti
DP 		ERCAN GÜNDÜZ 1.337 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		KEMAL SÜMBÜL 1.037 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		VOLKAN ATILGAN 903 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ENVER YILMAZ 239.717 %54.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEYİT TORUN 150.429 %34.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CEMAL ENGİNYURT 35.879 %8.14
Saadet Partisi
SAADET 		VEYSEL İLHAN 4.529 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUHİTTİN AÇICI 3.743 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		AYDIN ERGÜN 1.841 %0.42
Demokrat Parti
DP 		BERKAY TORUNOĞLU 1.510 %0.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		TAHSİN VEDAT ŞENSOY 1.083 %0.25
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		OĞUZ CAN 666 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FAHRİ ÖZGEN 660 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 599 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEYİT TORUN 39.605 %52.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYŞE BAHAR ÇEBİ 29.056 %38.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ AYDIN 2.805 %3.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KENAN ÇEBİ 1.782 %2.37
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA TOMAKİN 1.112 %1.48
Demokrat Parti
DP 		VOLKAN YEŞİLYURT 326 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞEVKET KIRCA 219 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HÜSEYİN HAKAN GAZİOĞLU 82 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 51 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		259.342 %55.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		112.296 %24.02
Saadet Partisi
SAADET 		42.495 %9.09
İyi Parti
İYİ PARTİ 		18.524 %3.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.872 %3.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.406 %2.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.196 %0.47
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.564 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		870 %0.19
Bağımsız
BĞMSZ 		856 %0.18
Demokrat Parti
DP 		830 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		333 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		229.877 %52.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		108.235 %24.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		79.843 %18.25
Saadet Partisi
SAADET 		8.459 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.730 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.277 %0.52
Bağımsız
BĞMSZ 		988 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		806 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		792 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		624 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		365 %0.08
Demokrat Parti
DP 		356 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		32.270 %43.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.127 %37.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.677 %8.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.364 %5.87
Saadet Partisi
SAADET 		1.805 %2.43
Demokrat Parti
DP 		590 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		565 %0.76
Kaynak: Anadolu Ajansı